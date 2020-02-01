В Казани полицейский помог пожилой нарушительнице перейти дорогу

В Казани сотрудник ДПС помог бабушке перейти через оживленную дорогу.

Как сообщают в ГИБДД РТ, во время патрулирования лейтенант полиции Ленар Садыков заметил пенсионерку, которая находилась на проезжей части. 84-летняя женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте и оказалась в потоке машин, при этом встречные потоки на проезжей части были разделены барьерным ограждением. Взяв бабушку под руку, Ленар Садыков проводил ее до ближайшего пешеходного перехода и напомнил о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Убедившись, что с ней все в порядке, автоинспектор продолжил нести службу.

Также на днях в Казани росгвардеец спас человека, который истекал кровью на улице. Мужчине оказали первую помощь и отправили в больницу.