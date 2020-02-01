В Казани росгвардейцы спасли мужчину, который истекал кровью на улице

На патрульной службе сотрудники росгвардии столкнулись с кровавым инцидентом по улице Амирхана. Двое патрульных обнаружили на снегу капли крови, которые вели в сторону двора. Вскоре красные следы привели их к скамейке на которой сидел мужчина с пробитой головой и истекал кровью. Об этом инциденте сразу же доложили дежурному и вызвали скорую помощь.

Придя к решению, что медлить нельзя, молодой сотрудник оказал пострадавшему первую помощь, а после передал мужчину медикам.

Как говорит сам рядовой, подобный опыт на практике у него был впервые, однако он не растерялся. В следствии чего мужчина получил травму головы не сообщается.