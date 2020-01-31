В Казани таксист нашел забытый пассажиром телефон и украл с его помощью 227 тысяч рублей

В Казани полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денег посредством сотового телефона. Как рассказали в ведомстве, с заявлением о краже обратился 33-летний горожанин.

Потерпевший пояснил, что вечером 10 декабря ехал в такси от улицы Закиева до Сахарова, в машине он оставил мобильник, а так как был пьян, пропажу обнаружил только спустя несколько дней. Мужчина также рассказал, что с его банковских счетов исчезло 227 тысяч рублей.

Похитителя денег задержали 30 января в Зеленодольске, им оказался таксист. Свою вину он полностью признал и рассказал, что в салоне своего автомобиля нашел мобильный телефон, забытый одним из пассажиров. Воспользовавшись тем, что на устройстве не были установлены пароли, он зашел в приложения «Мобильный банк» и совершил несколько переводов своим знакомым, которые, в последующем, обналичили денежные средства.

В настоящее время следствие по данному факту продолжается. В отношении 31-летнего молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.