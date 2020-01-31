Метшин – Путину: «У мэров и глав регионов 20 задач и 10 патронов»

Накануне глава Казани Ильсур Метшин выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления. В своем докладе он обратил внимание на то, что полномочия у органов местного самоуправления растут, а финансирование при этом остается прежним. По словам Метшина, за 15 лет число полномочий выросло с 27 до 43 пунктов. «И дополнительно 245 пунктов. Финансирование же осталось прежним».

«Мэр города, глава региона каждый день выходят решать различные проблемы. У них 20 задач и 10 патронов, не у каждого есть талант – с одного выстрела поразить 2 мишени. И вот они играют в эти пятнашки. Такая важная отрасль, как муниципальная власть, не должна быть подана на откуп отношений, которые сложатся между мэром и губернатором. Мы просим вернуться к балансу. Речь не идет о больших деньгах. Есть тот минимум, который нам совместно с населением надо ежедневно решать», – обратился Метшин к Владимиру Путину.

В качестве председателя Ассоциации городов Поволжья он также обратился к президенту страны с просьбой помочь в решении проблемы износа коммунальных сетей. По словам Метшина, инвестиционные тарифы и надбавки сегодня не позволяют провести масштабные работы, а советский запас прочности коммунальных сетей заканчивается.

Также Метшин поблагодарил Путина за инфраструктурные изменения в Казани. По его словам, большую роль в них сыграло принятое главой государство решение провести реформирование сферы ЖКХ в 2007 году.

«Казань действительно капитальным образом изменилась за последние годы, это правда. Благодаря общим усилиям: и республики, и жителей, вашим усилиям и федеральной поддержке», – отметил Владимир Путин.