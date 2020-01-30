В Казани ОРВИ за неделю заболели почти 10 тысяч человек. Эпидпорог превышен на треть

За минувшую неделю в столице РТ диагноз ОРВИ поставлен 9 806 горожанам. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Показатель заболеваемости составил 77,97 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 31,7% за счет школьников и взрослых, среди малышей роста инфицирования пока нет.

В целом по Татарстану уровень заболеваемости ОРВИ также вырос и превысил эпидемический порог на 8,1%. За последнюю неделю приостановлен учебный процесс в 6 классах 2-х школ Азнакаевского муниципального района, один класс в одной государственной школе-интернате Казани и детском саду в Тюлячинском муниципальном районе, добавили в пресс-службе ведомства.