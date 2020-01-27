В Татарстане возобновили работу две ледовые переправы

С сегодняшнего дня, 27 января, в Татарстане снова открыты две ледовые переправы. Такая информация поступила от МЧС республики.

По данным ведомства, возобновлена работа переправы в Зеленодольском районе через Волгу, по маршруту Зеленодольск – пгт. Нижние Вязовые, круглосуточно, с допустимой массой автотранспорта до 2 тонн. Также открылась ледовая переправа в Мамадышском муниципальном районе через Каму по маршруту село Соколка - село Новый Закамский, круглосуточно, с допустимой массой автотранспорта до 2,5 тонн.