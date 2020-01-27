В Казани начали разработку концепции запуска метробусов

В комитете по транспорту Казани прошло совещание с делегацией разработчиков из Москвы. В нем приняла участие компания, с которой заключили муниципальный контракт на разработку концепции запуска метробусов в столице РТ. Это "Российский Дорожный Научно-Исследовательский Институт".

Компании предстоит сделать анализ возможности реализации не менее трех вариантов транспортных коридоров прохождения пилотных маршрутов метробусов на улично-дорожной сети с учетом текущей и перспективной транспортной инфраструктуры Казани.

В рамках работы будет подготовлено технико-экономическое обоснование запуска пилотных маршрутов скоростного автобусного сообщения в Казани. Среди предложенных вариантов будет выбран лучший и дана оценка капитальных затрат для выбранного варианта с определением ключевых рисков реализации проекта.

Напомним, что в декабре в Казани протестировали белорусский автобус особо большой вместимости, который может использоваться в системе метробусов.