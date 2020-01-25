Очевидцы сняли на видео лисицу в центре Казани

Сегодня ночью в центре Казани очевидцы сняли на видео лисицу. Кадры появились в социальных сетях. По словам автора видео, две лисички бегали напротив Дворца водных видов спорта и не боялись проезжающих автомобилей, на видео попало лишь одно животное.

«Рыжие плутовки прямо в центре города!» - подписал свое видео автор.

«Это очень агрессивные животные, только в мультиках они добродушные», - пишут горожане.

«Лисички то прикольные. А вот эпидемии бешенства не очень хочется. У всех собаки с прививками? Включая Йорков, чихов и прочую мелочь? Детки тоже могут полезть с лисичкой поиграть.. да и взрослые некоторые тоже смотрю не далеко ушли».

«Они там часто бегают по ночам. И около Ак Барс-арены тоже. Оба объекта возле р. Казанки вот по руслу и прибегают скорее всего».