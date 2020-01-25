В Казани пассажир такси на ходу выпрыгнул из машины и попросил о помощи

Ночью очевидцы сообщили в полицию, что на улице Назарбаева в Казани пассажир такси выпрыгнул из машины прямо на ходу и попросил о помощи прохожих. По словам очевидцев, из остановившегося автомобиля следом за ним вышли еще три пассажира и между ними завязалась драка, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Прибывшая полиция задержала всех четверых. У одного из них было разбито лицо, но все заверяли, что никакой драки между ними не было и претензий у них друг к другу нет. Но вели себя парни неадекватно, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Один из четверых при задержании пытался сбежать, но его задержали. Всю компанию доставили в отдел полиции.