В Казани пройдет образовательная программа «Бизнес в стиле ХАЙП»

19-21 февраля в Казани пройдет 3-х дневная образовательная программа «Бизнес в стиле ХАЙП» для собственников бизнеса и руководителей.

Спикер программы – Олег Торбосов.

На интенсиве соберутся представители крупных компаний, а так же владельцы малого и среднего бизнеса.

Подробнее о мероприятии:

В 1 день вас ждет знакомство с Олегом Торбосовым, мастер-класс, мастер-майнд в бизнес-клубе "10 менторов" с предпринимателями, фуршет.

На 2 дне вас ждет полноценный тренинг от Олега Торбосова. На нем вы узнаете все об организационной политике компании, HR-технологиях, а так же о том, как вырастить миллиардную компанию.

На 3 дне вас ждет полный разбор вашего бизнеса от Олега Торбосова, на котором он разберет вашу оргструктуру и все бизнес-процессы.

По итогу тренинга Вы:

► Построите идеальную оргструктуру вашего бизнеса

► Пропишете основные документы и регламенты для вашей компании.

► Узнаете как нанимать сотрудников-супергероев

► Сформируете продукт должности. За что мы платим сотрудникам. Как не кормить дармоедов

►Узнаете как управлять вовлеченностью сотрудников. Как вовлеченность повышает капитализацию и стоимость компании

► Получите 12 основных точек роста любого бизнеса в сфере управления персоналом. На какие метрики вы можете повлиять, чтобы увеличить прибыль.

► Узнаете как увеличить прибыль и свою долю рынка

Ознакомиться с подробной программой на сайте