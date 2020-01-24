В Казани пройдет образовательная программа «Бизнес в стиле ХАЙП»

19-21 февраля в Казани пройдет 3-х дневная образовательная программа «Бизнес в стиле ХАЙП» для собственников бизнеса и руководителей.
Спикер программы – Олег Торбосов.
На интенсиве соберутся представители крупных компаний, а так же владельцы малого и среднего бизнеса.
В 1 день вас ждет знакомство с Олегом Торбосовым, мастер-класс, мастер-майнд в бизнес-клубе "10 менторов" с предпринимателями, фуршет.
На 2 дне вас ждет полноценный тренинг от Олега Торбосова. На нем вы узнаете все об организационной политике компании, HR-технологиях, а так же о том, как вырастить миллиардную компанию.
На 3 дне вас ждет полный разбор вашего бизнеса от Олега Торбосова, на котором он разберет вашу оргструктуру и все бизнес-процессы.
По итогу тренинга Вы:
► Построите идеальную оргструктуру вашего бизнеса
► Пропишете основные документы и регламенты для вашей компании.
► Узнаете как нанимать сотрудников-супергероев
► Сформируете продукт должности. За что мы платим сотрудникам. Как не кормить дармоедов
►Узнаете как управлять вовлеченностью сотрудников. Как вовлеченность повышает капитализацию и стоимость компании
► Получите 12 основных точек роста любого бизнеса в сфере управления персоналом. На какие метрики вы можете повлиять, чтобы увеличить прибыль.
► Узнаете как увеличить прибыль и свою долю рынка
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