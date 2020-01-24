В Татарстане выберут благотворителя года

В Республике Татарстан стартовал ежегодный республиканский конкурс на звание "Благотворитель года".

Он проводится в целях распространения и развития благотворительной деятельности, направленной на решение социально-экономических проблем республики, социальную поддержку детей, инвалидов, престарелых граждан, других социально незащищенных категорий населения. Также среди задач онкурса - развитие и укрепление материальной базы учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, развитие и совершенствование форм осуществления благотворительной деятельности.

Заявки на участие принимают до 20 февраля, к ней нужно приложить 7 документов. В частности, претендент должен рассказать о своей благотворительной деятельности, приложить подтверждения того, что перед сотрудниками фонда нет долгов по зарплате и сообщить ее средний размер (для юрлиц), сведения о трудоустроенных по направлению центра занятости граждан из категории особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы на постоянную или временную (в том числе общественную) работу (для заявителей из числа крупных и средних предприятий и предприятий малого бизнеса).

Информацию необходимо направлять в Управление социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.