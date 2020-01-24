В Казани автомойка сливала грязную воду прямо на землю

Инспекторы Минэкологии обнаружили в Казани автомойку самообслуживания, которая сливала сточные воды на землю. Как сообщили в ведомстве, осадки вод нашли на почве по улице Академика Павлова в ходе рейда. В осадках обнаружили грязь, бензин, остатки битумов и реагентов, моющие средства. Как объяснили экологи, из-за отсутствия специализированных мест для сбора отходы попросту складировались у автомойки.

"Такие действия могут навредить окружающей среде. В стоках от мойки транспортных средств содержатся нефтепродукты, взвешенные вещества и другие компоненты" - отметили государственные инспекторы.

Сейчас специалисты лаборатории Министерства проводят анализ отобранных проб. Ведется административное расследование по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления".