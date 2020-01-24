Соцсети: в Казани на улице Липатова вскрыли квартиру, в которой нашли три трупа

В Дербышках в одной из квартир погибли три человека. Сообщения об этом появились в соцсетях.

"С вечера 22.01 по 23.01 19:00 произошла утечка газа в квартире на первом этаже

С утра были пожарные,не смогли вскрыть квартиру,вечером приехали полиция,скорая и мчс,получилось вскрыть окно ,от туда пошел дым с газом" - пишет автор поста.

Корреспондент ProKazan.ru сделал запрос в органы следствия, официальной информации по поводу происшествия пока не поступало. Однако свои версии и предположения в социальных сетях высказывают горожане:

"Жители этого дома в обед ещё звонили и говорили что очень пахнет газом, на втором этаже даже было плохо кому то, вызывали днем скорую, сказали отравление газо, а вот утечку нашли, почему то только вечером"

"Вопрос, почему вскрыли только вечером? Получается у семьи не было и шансов"

"Да и дом мог взлететь" - отмечают комментаторы.