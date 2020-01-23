В Казани задержали двух женщин по обвинению в участии в деятельности организации "Свидетели Иеговы".

Как рассказали в пресс-службе Вахитовского районного суда, две жительницы города - 1962 и 1981 годов рождения - обвиняются в том, что в период с марта 2018 года по настоящее время, находясь на территории города Казань, организовали и принимали участие в деятельности местной религиозной организации Свидетели Иеговы г. Казани "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России", которая на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017 № АКПИ17-238 и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017 № АПЛ17-216 ликвидирована в связи с осуществлением экстремистской деятельности и её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Задержанные помещены под домашний арест.