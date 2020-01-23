Перепутали: в одном из моргов Казани родственникам вместо тела мужчины выдали женщину

В Казани в морге Республиканского бюро судмедэкспертизы на Сибирском тракте сегодня утром перепутали тела покойных. О подробностях рассказал изданию ProKazan.ru один из родственников усопшего.

"Забрали его толком не осмотрев, мулла странный в халате и в тубетейки нам не охотно его показал в спешке. Приехали в мечеть а там вместо нашего родственника мужчины женщина. Мы в обморок чуть не попадали. А там также другие родственники ждали свою как раз таки эту женщину. Которую мы увезли в мечеть. Чуть не похоронили понимаете" - возмущен участник событий.

Ошибку заметили только в мечети и вернулись обратно в морг. К сообщению анонимный обратившийся приложил видеозапись конфликта. "Вы украли, это не моя, где бирка" - выражает недовольство участница происшествия.

Отметим, что по телефону морга корреспонденту ProKazan.ru ситуацию не прокомментировали, на письменный запрос на момент публикации новости ответ также не поступил.