Чипы для рыбок: Правительство России одобрило законопроект о маркировке домашних животных

Правительство России одобрило законопроект о чипировании домашних животных. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Татарстану. Сейчас соответствующий законопроект прорабатывают для внесения в Госдуму.

Известно, что что в список идентификаций войдут кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы и мулы. Специальные чипы будут устанавливать подкожно или закреплять на животном. С помощью маркировки специалисты смогут обнаружить источники и вспышки различных заболеваний. Учетом займутся специалисты и сотрудники учреждений Государственной ветеринарной службы России.

Отметим, что в Казани в различных ветеринарных клиниках цены на чипирование начинаются от 350 рублей и достигает 2 тысяч.