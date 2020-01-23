Вадим Ложкин назначен директором филиала «Открытие Брокер» в Казани

Филиал инвестиционной компании «Открытие Брокер» в Казани возглавил Вадим Ложкин, занимавший аналогичный пост в Набережных Челнах. На новой должности ему предстоит укрепить позиции компании на рынке брокерских услуг в Татарстане, предложив населению и бизнесу передовые инвестиционные решения.

Вадим Ложкин обладает многолетним управленческим опытом работы на финансовом рынке. В 2007 году он открыл филиал «Тройки Диалог» в Набережных Челнах и возглавлял его до покупки Сбербанком. В 2012 году Вадим принял предложение «Открытие Брокер» и открыл в Набережных Челнах офис компании. Ежегодно филиал перевыполнял планы по продажам инвестиционных продуктов. Эти успехи позволили Вадиму Ложкину в мае 2018 года занять позицию регионального управляющего «Открытие Брокер» в Приволжском регионе.

В новой должности Вадим Ложкин будет курировать деятельность и отвечать за развитие филиалов «Открытие Брокер» в Казани и Набережных Челнах. В частности, будет продолжена работа по расширению дистрибуции инвестиционных сервисов и услуг, повышению операционной эффективности и прибыльности филиалов, реализации стратегии развития бизнеса компании в Республике Татарстан.

Стратегия развития бизнеса «Открытие Брокер» предполагает значительное укрепление позиций компании в регионах. «Сейчас наш филиал занимает существенную долю рынка благодаря предложению широкой линейки продуктов, демократичным тарифным планам, высоким стандартам обслуживания. Я планирую закрепить успехи компании в Казани и к концу 2020 года вывести филиал на лидирующие позиции в Татарстане», – говорит Вадим Ложкин.

«За годы работы в нашей команде Вадим Ложкин продемонстрировал отличные лидерские и управленческие навыки, которые позволили филиалу в Набережных Челнах показывать стабильно высокие показатели. С назначением Вадима Ложкина на должность директора казанского филиала мы намерены упрочить свои позиции на рынке инвестиционных услуг Республики Татарстан, реализуя приоритетные для бизнеса компании проекты и добиваясь достижения стратегических целей», – отметил генеральный директор «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.

АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в первом полугодии 2019 г. превысил 8,3 трлн рублей). «Открытие Брокер» обслуживает более 202 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года. «Открытие Брокер» многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.