В Казани три девушки отравились угарным газом

Сегодня ночью в одной из квартир дома № 19 на улице Сыртлановой три девушки получили отравление угарным газом. Как сообщают в МЧС РТ, пострадавшие - 1992 и 1993 годов рождения, девушек госпитализировали в отделение токсикологии городской клинической больницы №7.

Предварительной причиной происшествия спасатели называют неисправность системы вентиляции.

Напомним, что за минувший год в Казани резко выросло число подобных происшествий: в 2018 году было всего 4 таких случая, в которых пострадали 18 человек, то в 2019 году их зарегистрировали 18 с 44 пострадавшими. Чаще всего причиной являются неисправные дымоходы в квартирах, а также пластиковые окна и двери с уплотнителем, препятствующие работе вытяжной вентиляции.