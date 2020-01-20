Из-за аномально теплой зимы из Казани не улетели грачи

Нынешняя теплая зима сказалась на поведении птиц. Как рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов, из-за теплой погоды в этом году можно наблюдать ранее пение птиц, а также смену оперения.

"Позавчера я слышал пение большой синицы, в то время как это явление наблюдается лишь в конце февраля. Также погодные условия сказались на том, что в этом году мы не наблюдаем у нас снегирей и свиристелей. Фенологические процессы таковы, что пение в этом году раннее. Так, уже вовсю воркуют голуби, что свидетельствует о начале брачных игр" - - поделился своими наблюдениями профессор.

Также он отметил, что в районе улицы Татарстан можно заметить колонию грачей, которая "проводит разведку", осматривается. Предположительно, птицы не улетали на зиму из Казани из-за мягкого климата и обилия пищи.