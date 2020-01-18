В Казани с четверга ожидается похолодание

18 и 19 января Татарстан будет находиться в поле повышенного давления, сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, гололед.

В понедельник, 20 января, под влиянием фронтального раздела очередного атлантического циклона ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Температура существенно не изменится.

С 23 января температура в Казани начнет понижаться.

По данным синоптиков, в четверг температура воздуха ночью составит -6 градусов, днем термометры покажут от -4 до -6 градусов.