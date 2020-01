ProKazan.ru рекомендует

YouTube-канал "Секреты". Видео "Насколько я привлекателен? 20 человек оценивают себя". 18+

Что нужно человеку, чтобы чувствовать себя привлекательным? Что бы они хотели изменить в себе? Чего им не хватает до 10 баллов из 10? Что важнее — считать себя красавчиком или постоянно стремиться к идеалу? Любить себя или ненавидеть? Как бы на эти вопросы ответили вы?

В комментариях пишут: "Смотрю на всех этих людей и просто не могу молчать. Все такие красивые, у всех есть что-то особенное во внешности и это прекрасно!".

Эльчин Сафарли. Книга "Мне тебя обещали". 16+

Вот что сказал автор о своей книге: "Это я. Скрываться и врать, что это всего лишь образ, смешно. Вместил в эту историю непростой период своей жизни, когда время отняло меня у меня же. Говорить об утрате больно. Лучше о ней написать. Я попробовал, и сам не заметил, как вырос из неё. Невозможно заново открыть для себя красоту мира, не лишившись чего-то важного. На месте утраченного остаются пустоты бездонных оврагов. И пытаясь их заполнить, начинаешь сильнее ценить жизнь. Пусть наши утраты будут для нас испытанием, но не пыткой. Ваш Сафарли"

Примечательно, что отзывы о книге очень разные.

Если один пишет: "Первые 50 страниц сплошное нытье. Сетование на жизнь, на свой образ жизни... так и хотелось сказать главному герою: не нравиться - исправь, изменись."

То второй: "Эта книга была прочитана мной в очень трудный период жизни. Это была терапия. И ее итог - глубокое и полное осознание того, что человеческие отношения - самая большая ценность для меня. Все материальное - блекнет, тускнеет, выходит из моды, портится."

Клава Кока и MORGENSHTERN. Клип "Мне по*"(Acoustic Version, 2020). 18+

В ролике рэпер играет на акустической гитаре, а певица — на рояле.

"Я очень люблю акустические версии песен. Именно тогда композиция звучит глубже. Она обнажена перед слушателем, когда акцент идёт на вокальное исполнение и текст. Так песня звучит иначе, передает новый смысл. Наш акустический эксперимент на совместную песню с Алишером «Мне пох» получился более романтичным, но не без юмора." — комментирует Клава Кока.

Сериал "Половое воспитание". 18+

Отис — стеснительный и необщительный подросток-девственник, который живет с мамой, секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями.

Фильм "Грехопадение Грейс". 18+

Грэйс Уотерс, после тяжелого разрыва, наконец-таки приходит в порядок. Но в один момент старые секреты разрушают ее недолгую радость, отчего в ней просыпается жестокость.

YouTube-шоу Яна Топлеса. "Как изменить отношение к истории за 15 минут". 16+

Вы увидите свое место в истории, и узнаете, как связан Иван Великий с Дракулой, а мамонты со строителями пирамид, как увидеть мощь всех существовавших цивилизаций за 1 минуту, каким было самое первое событие в истории, и какой год наступает сейчас на самом деле.

Eminem "Music To Be Murdered By". 18+

Eminem решил выпустить альбом безо всяких предупреждений. Слушаем "Music To Be Murdered By". На нем есть фиты с Эдом Шираном, Андерсоном Пааком, Juice WRLD, Young M.A, Don Toliver, а еще со старыми проверенными боевыми товарищами — Скайлар Грей и Royce Da 5'9. Название и обложка альбома — отсылка к одноименной пластинке Альфреда Хичкока 1958 года. Кроме того, голос Хичкока появляется в скитах между песнями.

