Зима наступит в феврале. В Гидрометцентре рассказали, когда придут морозы

Февраль в России обещает быть заметно холоднее января. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на и.о. главы Гидрометцентра РФ Игоря Вильфанда.

"Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже. Это необычно, но, тем не менее, это так. <...>Это не значит, что он будет супер холодным, я говорю в сравнении с январем. Снег тоже еще может быть, но пока не будем торопиться", — заявил изданию метеоролог.

Напомним, что ранее синоптики РТ прогнозировали на 16 и 17 января сильное ухудшение погодных условий на территории республики. Из-за аномального тепла в Казани временно закрыли каток на "Черном озере" и ледовый городок у Чаши. Также сегодня вечером будет остановлена работа двух ледовых переправ через Волгу.