Грязь и культура обслуживания: Комитет по транспорту Казани проверил пассажирские автобусы

Контрольно-ревизионная служба Комитета по транспорту Казани проверила городские автобусы. Как сообщают на сайте ведомства, за три дня был выявлен ряд нарушений.

11 нарушений – это состояние салона автобуса: грязь между сидениями и за задними сидениями, грязный потолок, мусор в салоне.Еще 19 касаются культуры обслуживания, в частности, водители и кондукторы выходили на маршрут без соответствующей формы.

Контролерами были внесены замечания в путевой лист. На конечных остановках экипажи автобусов привели салоны в порядок, ряд автобусов отправлены на мойку предприятий. По факту отсутствия утвержденной формы директорам автотранспортных предприятий направлены распоряжения об устранение замечаний. Внеплановые проверки общественного транспорта будут продолжены, - сообщает Комитет по транспорту Казани.