Супермикробы и бактерии со сверхспособностями: ученые опубликовали самые страшные открытия 2019 года

Ежегодно от болезней, вызванных микроорганизмами, которые устойчивы к антибиотикам, умирают 700 тысяч человек. Такие данные опубликовали эксперты ООН. К середине 21 века эта цифра может вырасти до 10 миллионов, предупреждают ученые. Большое количество таких смертей вызвано туберкулезом, все чаще не поддаются лечению антибиотиками инфекции дыхательных и мочевыводящих путей, а также ЗППП. Лекарства становятся неэффективными, а ученые открывают новые бактерии, которые не боятся даже антибиотиков последнего резерва. Сообщения о страшных открытиях поступали в 2019 году с разных континентов, о трех из них - в нашем материале.

Африканская сальмонелла

Издание nature.com опубликовало статью о небрюшнотифозной сальмонелле. Бельгийские ученые взяли образцы у жителей трех городов республики Конго и у некоторых образцов наблюдалась устойчивость к таким антибиотикам как азитромицин и ципрофлоксацин. Salmonella Typhimurium из группы ST313 не боится лекарств, при этом Salmonella Typhimurium является одним из самых распространенных видов.

"Устойчивость к противомикробным препаратам —проблема общественного здравоохранения, вызывающая озабоченность во всем мире, и Salmonella входит в число микроорганизмов, у которых появилось определенное количество устойчивых серотипов, встречающихся в пищевой цепи.

В качестве профилактической меры, защищающей от сальмонеллеза, рекомендуется следовать элементарным практическим правилам пищевой гигиены, таким как проведение тщательной тепловой обработки" - советуют эксперты ООН.

Арктическая антибиотикорезистентность

Распространение нечувствительных к антибиотикам микробов нашли на Шпицбергене, Норвегия, пишет sciencedaily.com. Анализ образцов почвы в регионе показал, что устойчивые к антибиотикам гены переместились в популяции почвенных микробов в одном из самых отдаленных районов Земли. Ученых неприятно удивило короткое время переноса гена из Индии:

"Исследовательская группа генетически секвенировала ДНК из 40 образцов почвы в восьми местах на Шпицбергене, обнаружив 131 ген, устойчивый к антибиотикам. Один найденный ген устойчивости к антибиотикам называется blaNDM-1. Впервые обнаруженный в Нью-Дели в 2007 году, этот ген вызывает резистентность к карбапенемовым антибиотикам - последнему средству для лечения неизлечимой инфекционной болезни" - сообщает издание.

Европейская синегнойная палочка

Синегнойную палочку, нечувствительную к антибиотикам, нашли у маленького ребенка во Франции. Мальчик, по данным издания ASM Journals, перенес две операции на печени и два года страдал от инфекции, вызванной бактерией. Спустя меньше месяца после назначения антибиотика цефтолозан-тазобактам в организме и нашли резистентную к антибиотикам палочку. Однако при получении устойчивости к данному лекарству палочка теряла ее к другим препаратам. Возможно, таким образом можно побежать микроорганизмы с помощью более старых лекарств, подытожили ученые.