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Фото tatspirtprom.ru

Премьер-министр РТ представил нового гендиректора «Татспиртпрома»

Cегодня, 10:39 278 6 Автор: prokazan.ru

Премьер-министр Татарстана и председатель Совета директоров АО "Татспиртпром" Алексей Песошин представил нового генерального директора предприятия. Им, по сообщениям пресс-службы компании, стал Руслан Максудов.

Предыдущий гендиректор Ирек Миннахметов занимал этот пост 5 лет, он покидает свое кресло в связи с переходом на новую работу. 

Добавим, что Максудов родом из Казани, окончил КФУ по специальности "радиофизик", работает директором ГК "Банковский долговой центр", является членом Совета директоров АО "Международный аэропорт «Казань", членом Совета директоров ООО УК "Ак Барс Капитал".

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комментарии

Горожанин
0
15 января 2020
10:43
И че измениться вме равно спирт татаргий [***] собачье...
Горожанин
1
15 января 2020
10:53
Кстати , что бы там люди не говорили , самогоноварением занимаются люди разных профессий и образований . Если полазить в инете , там много профессионалов в этой области.
Горожанин
1
15 января 2020
10:59
Да ладно !? Премьер республики РТ и он ещё и председатель совета директоров татспиртпрома!? Здорово .
Горожанин
0
15 января 2020
11:24
многочлен какой то
Горожанин
1
15 января 2020
11:32
водка станет дороже и всего
В ответ на комментарий пользователя
И че измениться вме равно спирт татаргий [***] собачье...
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Русский обыватель
0
15 января 2020
11:36
Главное что мужчина. И вроде даже симпатичный.

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