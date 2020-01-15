Премьер-министр Татарстана и председатель Совета директоров АО "Татспиртпром" Алексей Песошин представил нового генерального директора предприятия. Им, по сообщениям пресс-службы компании, стал Руслан Максудов.

Предыдущий гендиректор Ирек Миннахметов занимал этот пост 5 лет, он покидает свое кресло в связи с переходом на новую работу.

Добавим, что Максудов родом из Казани, окончил КФУ по специальности "радиофизик", работает директором ГК "Банковский долговой центр", является членом Совета директоров АО "Международный аэропорт «Казань", членом Совета директоров ООО УК "Ак Барс Капитал".