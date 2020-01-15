Компания Atrium European Real Estate, которая владеет ТЦ "Парк Хаус" в 7 городах, уходит с российского рынка. Переговоры о продаже торговых центров, один из которых расположен в Казани, ведутся с башкирским бизнесменом, президентом девелоперской компании "Гранель" Ильшатом Нигматуллиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что "Парк Хаус" в Казани был открыт в 2006 году, в 2019 в ТЦ прошла "перезагрузка"; с помощью реконструкции владелец рассчитывал увеличивать посещаемость объекта до 20 миллионов человек в год. Основными новшествами стали дополнительный вход и эскалаторы, электронные навигационные терминалы, а также переработанный фудкорт. На открытии обновленного торгового центра в Казани выступала Ольга Бузова.