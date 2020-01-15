«Мисс Татарстан» пожаловалась в ЕСПЧ на насилие со стороны полиции

Обладательница титула «Мисс Татарстан -2006» Виктория Буянцева обратилась в Европейский суд по правам человека. Девушка обвиняет трех казанских полицейских в применении насилия, сообщает правозащитная организация «Зона права».

В мае 2018 года полицейские приняли Буянцеву за закладчицу наркотиков. По ее словам, один из сотрудников полиции заломил ей руку, пытаясь отобрать телефон, а после повалил ее на землю. Запрещенных веществ при ней не обнаружили. Сообщается, что Виктория зафиксировала ушибы и растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, однако оно было отменено по решению прокуратуры. В ведомстве посчитали, что Буянцева сама упала на колени и кричала, чтобы привлечь внимание окружающих.

Власти «виновны в том, что Виктория Буянцева была подвергнута бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию со стороны сотрудников полиции», считает юрист Игорь Шолохов.