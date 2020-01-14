Житель Казани пожаловался в прокуратуру на типографию

Казанец пожаловался на нарушение правил противопожарной безопасности в одной из типографий Вахитовского района города. Как сообщают в прокуратуре РТ, сотрудники ведомства совместно с надзорным подразделением МЧС проверили помещения организации.

В деятельности типографии нашли ряд нарушений: отсутствие противопожарных дверей в складском помещении, отсутствие автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения при эвакуации, загромождение путей эвакуации посторонними предметами и другие. Для устранения этих нарушений в адрес предпринимателя- владельца типографии внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Напомним, ранее аналогичным образом прошли проверки в одном из казанских кафе, здесь также нашли ряд недочетов.