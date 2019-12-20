Казанец пожаловался на пожароопасный общепит. В заведение пришла прокуратура

Прокуратура Вахитовского района Казани совместно с МЧС проверила кафе "Татфуд" на пересечении Островского и Университетской. На заведение общепита поступила жалоба местного жителя, сообщают в надзорном ведомстве.

Во время проверки специалисты нашли ряд нарушений требований пожарной безопасности: эвакуационный выход не был изолирован от жилой части здания, в раздевалке и холодном цехе не установлены пожарные извещатели, двери эвакуационного выхода открываются вовнутрь, а деревянный навес над входной группой со стороны Университетской не соответствует пределу огнестойкости строительных конструкций здания.

Кроме того, стены в коридоре кафе отделаны горючими материалами, огнестойкость которых не подтверждена соответствующими сертификатами, со светильников в некоторых помещениях были сняты колпаки, предусмотренныеконструкцией, а для вентиляционных фильтров и воздуховодов не составлен порядок и сроки очистки от горючих отходов. Прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление, которое находится на рассмотрении, отметили в ведомстве.

Напомним, что в ноябре в Казани из-за жировых отложений в вентиляционном канале произошел пожар в кафе "Медина", пострадала девушка-кассир.