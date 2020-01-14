Вечером 14 января казанцы заметили неполадки в работе социальной сети "ВКонтакте". В частности, некорректно функционировал раздел новостей, наблюдались проблемы с отправкой сообщений и входом в аккаунт.

Аналогичные проблемы ощутили жители десятков российских городов. По данным сервиса downdetector.ru, наиболее сильно сбои заметили в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Краснодаре, Перми, Челябинске и Екатеринбурге. Максимальное число обращений поступало в районе 17 часов 21 минуты - их насчитывалось почти 70 тысяч, большая часть из них коснулась проблем с сайтом в целом.

По состоянию на 19 часов 14 января работоспособность сервиса восстановлена. По статистике downdetector.ru, предыдущий сбой в соцсети фиксировали 9 января.