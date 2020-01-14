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Фото ProKazan.ru

«Требую компенсацию в 600 тысяч»: жительница Казани сломала руку на Московском рынке

Cегодня, 19:33 78 1 Автор: prokazan.ru
Женщина уже отправила жалобу мэру Казани

На днях в редакцию ProKazan.ru со своей историей обратилась жительница Казани Людмила Тютюгина.

Как рассказала женщина, прямо перед Новым годом с ней произошел несчастный случай: она сломала руку в нескольких местах, поскользнувшись на льду на территории Московского рынка Казани.

Журналист ProKazan.ru пообщался с пострадавшей пенсионеркой и узнал мнение юриста по поводу произошедшего.

Тютюгина сообщила точный адрес, где произошло несчастье, и пожаловалась на непроходящие боли в запястье:

"Это случилось 30 декабря на Московском рынке, напротив дома № 4 по улице Энергетиков. Я поскользнулась на льду у палаток и сломала руку в двух местах. Скорая отвезла меня в травмпункт, где мне поставили диагноз. Рука неподвижна. Не могу повернуть на бок руку, пальцы онемели сначала. Я испытала сильный шок. Неизвестно, будет или не будет функционировать моя рука".

Фото: ProKazan.ru

Пенсионерка рассказала о назначенном ей лечении, посетовала на большие расходы в связи с полученной травмой:

"Врач назначил мне питание морепродуктами, принимать комплекс минералов и витаминов. Я на них трачу свою нищенскую пенсию в 10 тысяч рублей. Как мне купить красную рыбу на эту пенсию? За мной нужен уход, нужен человек, который бы покупал мне продукты в магазинах на период реабилитации. Кто оплатит мне эти услуги? Я вынуждена ездить по 80-120 рублей на такси в лечебные учреждения".

"Нужно нанимать в дворники не мигрантов, которые приехали с юга, где нет такого гололеда, а надо опытных дворников ставить работать"

Пенсионерка считает, что мэрия города не справляется с очищением улиц Казани, хотя на прошлой неделе за одни только сутки из города было вывезено более 3,7 тыс. тонн снега, а уборку осуществляли 329 дорожных рабочих и 530 единиц специальной техники. 

"Я считаю, дороги ото льда надо очищать ежедневно. Дороги должны быть чистыми. Лед нужно колотить ломом. Спецтехника только подметает снег, а лед под снегом остается. Ответственные лица Московского рынка не следили за данной ситуацией", - заявила Людмила.

Женщина полагает, что дворники города халатно относятся к своей работе и лишь поверхностно убирают тротуары, потому что просто не знают, как это нужно делать правильно:

"Нужно нанимать в дворники не мигрантов, которые приехали с юга, где нет такого гололеда, а надо опытных дворников ставить работать. Нужно колоть лед до асфальта".

Фото: ProKazan.ru

Тютюгина уже отправляла электронное письмо руководству Московского рынка с требованием компенсировать ей причиненный ущерб, однако, по словам пенсионерки, те ответили, что ничего не получали и предложили ей направить письмо по почте.

Журналист ProKazan.ru также попытался связаться с администрацией Московского рынка, однако по указанным номерам никто не ответил. Журналист направил письменный запрос в адрес администрации, ответ пока не поступил.

Причиненный ущерб пенсионерка оценила в 600 тысяч рублей:

 За увечья, расходы, связанные с травмой, я требую компенсацию с администрации Московского рынка в размере 600 тысяч рублей".

Женщина также отправила письмо с жалобой в мэрию Казани. Она надеется, что мэр Казани Ильсур Метшин не оставит ее случай без внимания и во всем разберется.

Корреспондент ProKazan.ru обратился за комментарием по случаю, произошедшему с Людмилой, к казанскому юристу Олегу Стекольщикову.

Он считает, что женщина должна решить проблему цивилизованным путем, обратившись в суд.

Фото: pixabay.com

Стекольщиков отметил, при каких условиях пенсионерка сможет выиграть дело:

"Исходя из статей 1064, 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации, для взыскания убытков нужно установить виновное лицо, подтвердить в денежном выражении размер убытков и морального вреда и установить причинно-следственную связь, которая укажет на то, что именно падение вызвало травму и убытки. Только при достижении совокупности этих трех факторов, в рассматриваемом случае, суд сможет удовлетворить иск".

Эксперт назвал главную трудность, с которой может столкнуться женщина:

"Сложность таких споров всегда заключается в определении виновника причинения вреда. У каждого здания есть владелец, есть арендатор и есть коммунальная служба, обслуживающая территорию. Мне известен аналогичный спор, когда Верховный суд России возложил обязанности по возмещению вреда на управляющую компанию, которая по договору занимается уборкой придомовой территории здания, возле которого произошло ЧП.

Но в данном случае могут быть варианты. Возможно, у рынка есть свой штат дворников, в чьи обязанности входит уборка территории, возможно, территория арендуется рынком по договору, в котором обязанность по уборке территории возложена на собственника земельного участка в лице ИКМО Казани. Нужно внимательно изучить все документы и принять решение, к кому подать иск".

Юрист также заявил, что Тютюгиной, скорее всего, не удастся взыскать с рынка запрашиваемую сумму:

"Сумма 600 тысяч рублей - не более как попытка напугать, чтобы склонить к мирному разрешению конфликта. По своему опыту и опыту коллег знаю, что в таких спорах чаще всего сумма возмещения не превышает 100 тысяч рублей".

Если вы поскользнулись на улице и получили травму, юрист советует зафиксировать случай падения вызовом полиции и скорой помощи, постараться сфотографировать саму необработанную наледь и окружающую обстановку места падения, попросить у прохожих - очевидцев оставить контактные данные для вызова в суд в качестве свидетелей. 

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комментарии

Горожанин
1
14 января 2020
19:37
От безисходности сложившейся жизненной ситуации люди уже сходят с ума...
Горожанин
0
14 января 2020
20:19
Молодёжи остаётся только эмигрировать.
Горожанин
0
14 января 2020
20:21
Каждый обязан выполнять свою работу и нести за неё ответственность. Ибо бардак будет продолжаться , как сейчас . Посмотрите как на предприятии работают квалифицированные работники и какой с них спрос . А почему в других отраслях , например уборка такое попустительство?

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