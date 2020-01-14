«Уехал вместе с местом ДТП»: Ассоциация АТП Татарстана просит ГИБДД пересмотреть местные нормы

Очередное сообщение о падении жителя Казани в городском автобусе стало поводом для обращения Ассоциации перевозчиков Татарстана в ГИБДД.

В сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте, речь шла о 49-летней женщине, которая 10 января упала в автобусе и получила ушиб мягких тканей головы, а водитель, в нарушение ПДД, с места происшествия уехал. Однако, как считает председатель Ассоциации АТП РТ, факты травмирования людей именно в автобусе еще нужно доказать:

"В последнее время мы наблюдаем тенденцию, что фиксируют падение пассажира по вине водителя автобуса, где пассажир получил травму. Звучит громко! Это попадает в сводки ГИБДД, об этом пишут СМИ. Хочу специально заострить внимание, посмотрите ранения какого рода: в 9 из 10 случаев - это ушиб правой фаланги пальца. Как правило пассажир, который ударился о поручень, не обращается в полицию, не обращается ни к водителю, ни к кондуктору. Через три дня идет в травмпункт показывает синяк, говорит получил травму в автобусе. Еще нужно разобраться в автобусе ли это было. Но тем не менее - это называется серьезное ДТП с ранениями, с оставлением места происшествия по вине водителя автобуса и это попадает в сводку. То есть если пассажир ударился о поручень – это уже падение получается, а другой юридической трактовки в ГАИ просто нет", - заявил Сергей Темляков.

При этом он отметил, что в случае, когда водитель знает, что действительно произошло ДТП и нужна помощь медиков, их обязательно вызывают, а автобус снимают с рейса. В данной же ситуации водитель уехал не "с места ДТП", а "вместе с местом ДТП", так как оно произошло в салоне. При этом, согласно части второй статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток.

"Если есть вина водителя он будет наказан как по линии ГИБДД, так и на самом предприятие. Водителей в Казани не хватает. За синяк у пассажира (еще надо доказать, что он получен в автобусе) водителя могут лишить прав. Ассоциация АТП РТ призывает Госавтоинспекцию детально изучить этот вопрос. Если есть необходимость, готовы провести круглый стол на эту тему. Ассоциация просит Госавтоинспекцию решить проблему с «формулировкой». Если в гражданском поле невозможно изменить «юридический казус» Ассоциация готова поддержать и направить совместное с Госавтоинспекцией обращение в суд" - подчеркнул Темляков.

Также в Ассоциации АТП РТ просят граждан, ставших свидетелями происшествия, обратиться на предприятие.