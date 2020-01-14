Садоводам Татарстана помогут отремонтировать водопровод и дороги

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ открыло сбор документов от садоводческих товариществ на ремонт инфраструктуры СНТ по программе софинансирования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В республике действует программа по софинансированию затрат СНТ на ремонт объектов внутренней инженерной инфраструктуры. В прошлом году из бюджета РТ выделено на эти цели 83,6 миллиона рублей, возмещены затраты садоводов на ремонт 32,8 км водопровода, 19,4 км внутренних дорог, линий электроснабжения – 80,4 км а также приобретено 4 трансформатора.

Добавим, что финансирование происходит в соотношении 1:2, перечень необходимых документов утвержден Кабмином республики и опубликован на сайте ведомства. Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, желающие принять участие в программе софинансирования по ремонту объектов внутренней инженерной инфраструктуры, могут обращаться в отдел земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РТ по адресу: г.Казань, ул. Федосеевская, д. 36, каб.313., тел. 292-27-73.