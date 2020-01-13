Колл-центр МФЦ республики начал консультировать граждан на татарском языке. Об этом сообщают в пресс-службе организации.

Выбрать желаемый язык общения можно в стартовом меню. Нововведение работает уже месяц, за это время на "татарскую" линию поступило более 400 обращений.

"В первые дни оператору, консультирующему на татарском языке поступало по 5-7 звонков. Сейчас до 30 человек в день пользуются возможностью задать вопрос на родном языке. В основном, конечно, это люди пожилого возраста и им зачастую бывает сложно сформулировать цель обращения на неродном языке. Пока чаще за консультацией на татарском обращаются жители Челнов, Чистополя, Нижнекамска, Рыбной Слободы и Казани",- рассказала директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Напомним, что по номеру горячей линии 8 (843) 222-06-20 можно узнать о сроках оказания услуг, необходимых документах, размерах госпошлины, месторасположении и времени работы ближайшего офиса МФЦ.