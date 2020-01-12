На проспекте Ямашева произошла авария с участием пяти машин. Как сообщает "Татарстан-24", водитель автомобиля ЗИЛ врезался в ряд стоящих у края дороги машин. Больше всего досталось автомобилю Cadillac, его отбросило на KIA, который врезался в BMW. "Немец" в дальнейшем зацепил отечественную легковушку. По словам водителя грузовика, его якобы подрезала машина, и чтобы избежать столкновения, он повернул на обочину.

В соцсетях авария вызвала резонанс: казанцы строят предположения, в какую сумму обойдется водителю ЗИЛа ремонт четырех машин.

"Вся Осага останется на кадиллаке а остальное платить придётся"

"он старый, ему мало что дадут"

"для вас Кадиллак = дорогая машина. Но это не так. Этот Кадиллак был дорогим 10 лет назад. Страховая по нему насчитает 3 копейки, так как выплаты идут с учетом износа. Если владелец что то намутит, завысив стоимость или ущерб, в судебном порядке это оспорят. Из 3х машин тут одна условно дорогая, новая 5ка. И стоит она миллиона 2,5 новой, а так как на дороге, она уже не новая, но все равно утерю товарного вида можно взыскать в плюс к прямому ущербу. Кадиллак этот стоит как Гранта с допами и каско" - обсуждают комментаторы ситуацию. (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Как отмечают пользователи соцсетей, сам ЗИЛ, судя по фото, не пострадал:

"Ремонт зила,один балончик краски за 150 рублей и как новый" - высказываются горожане.

Отметим, что если страховка не покрывает необходимую сумму выплат, то вопросы решаются в судебном порядке.