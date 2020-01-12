В Казани задержали 22-летнего парня, который угнал автомобиль у своего знакомого в Башкирии.

Как сообщает МВД Башкортостана, в отдел полиции по городу Октябрьскому обратился 49-летний местный житель. Горожанин заявил, что у него угнали автомобиль "Мерседес Бенц". Потерпевший рассказал, что познакомился с будущим угонщиком около магазина и пригласил его к себе домой. Вместе они распивали спиртные напитки, в процессе молодой человек узнал, что у его нового товарища есть автомобиль "Мерседес" и попросил прокатиться. Хозяин машины отказал, началась ссора; подозреваемый избил мужчину, забрал ключи от машины и уехал. Автомобиль он бросил на одной из городских улиц, а сам уехал на работу в Казань, где его позже и задержали.

Задержанный сознался в содеянном, машину вернули владельцу, в отношении парня возбуждено уголовное дело.