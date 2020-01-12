Под Казанью в аварии разбился мужчина

Смертельное ДТП произошло недалеко от Казани накануне вечером.

Как рассказали корреспонденту ProKazan.ru в МВД республики, около 19 часов мужчина на автомобиле "Лада" выезжал с территории кирпичного завода возле села Кощаково. В это время по трассе "Казань-Шемордан" двигался автомобиль SsangYong. Мужчина за рулем отечественной легковушки не уступил дорогу иномарке, в результате произошло столкновение. Владелец "Лады" - мужчина 1966 года рождения - погиб от полученных травм в Пестречинской больнице.