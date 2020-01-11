В Казани толпа молодежи перекрыла улицу ради танца

В Казани толпа молодых людей перекрыла движение по улице Профсоюзной. Парни и девушки станцевали прямо на проезжей части. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, слышно, как сигналят водители, которые не могут проехать из-за неожиданного флешмоба. Когда именно было снято видео, не уточняется.

Мнения горожан разделились, одни осудили действия молодых людей, которые создали неудобства для водителей. Но были и те, кто не увидел в действиях молодежи ничего предосудительного.

«Кому причинили неудобства? Вроде жалоб на них не поступало ни от кого. 3 минуты танцев- делов то», - пишут горожане. «Они танцуют на проезжей части. Там даже в позднее время поток машин, тем более в выходные дни. Своими танцами они устраивают не удобства водителям». «Пусть лучше танцуют, чем грабят».