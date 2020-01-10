В Казани пройдет этап Мировой серии-2020 по синхронному плаванию

Столица РТ в апреле этого года примет один из этапов Мировой серии по синхронному плаванию. Анонс мероприятия размещен на официальном сайте FINA (Международной федерации плавания).

Известно, что соревнования пройдут с 17 по 19 апреля во Дворце водных видов спорта, этап, который состоится в Казани, станет пятым по счету. Стартует серия в Париже в начале марта, далее соревнования примут Хургада, Александруполис, Будапешт, Сучжоу, Мадрид, Ипсиланти, завершится Мировая серия-2020 в канадском Виндзоре во второй половине июня.

Напомним, что ранее WADA (Всемирное антидопинговое агентство) лишило Россию права на 4 года выступать и принимать мировые чемпионаты, а президент РФ по этому поводу отметил, что это был не запрет, а рекомендация. Сейчас РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) планирует оспаривать решение WADA в Спортивном арбитражном суде, пишет "Интерфакс".