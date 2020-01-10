В Казани на год опечатали один из детских садов. 290 детей нуждаются в новых местах

В Казани неожиданно для сотрудников и родителей воспитанников опечатали детский сад № 104. Учреждение посещало 290 детей, теперь им необходимы места в других садах или родители вынуждены будут искать другие варианты присмотра за малышами.

Как пишет "Вечерняя Казань", родители подопечных получили сообщение о закрытии сада накануне, 9 января, однако почти год назад Роспотребнадзор вынес учреждению постановление о необходимости устранить ряд нарушений. По данным пресс-службы ведомства, при проверке было обнаружено неудовлетворительное состояние помещений и самого здания садика, нарушения создают угрозу для жизни и здоровья детей, поэтому учреждение временно закрыто, составлены протоколы об административном правонарушении, материалы дела направлены в суд.

Добавим, что родителям предложили временно отчислить детей из сада либо написать заявление о предоставлении места в другом ДОУ Советского района при наличии мест.