С субботы, 11 января, автобусный маршрут №62 "Магазин "Икеа" - Осиново" с остановкой в "Салават Купере" будет временно обслуживать МУП "ПАТП-4". Такое решение принял Мэр Казани Ильсур Метшин.

Как сообщили в Комитете по транспорту города, с предыдущим перевозчиком расторгнут муниципальный контракт, так как он обязан передать лизинговой компании "КАМАЗ" 16 автобусов из-за невозможности совершать платежи.

16 автобусов ПАТП-4 будут курсировать по маршруту до проведения конкурса по выбору нового перевозчика.