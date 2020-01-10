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Фото Prokazan.ru

Автобусный маршрут до «Салават Купере» будет обслуживать ПАТП-4

Cегодня, 11:18 48 0 Автор: prokazan.ru

С субботы, 11 января, автобусный маршрут №62 "Магазин "Икеа" - Осиново" с остановкой в "Салават Купере" будет временно обслуживать МУП "ПАТП-4". Такое решение принял Мэр Казани Ильсур Метшин.

Как сообщили в Комитете по транспорту города, с предыдущим перевозчиком расторгнут муниципальный контракт, так как он обязан передать лизинговой компании "КАМАЗ" 16 автобусов из-за невозможности совершать платежи.

16 автобусов ПАТП-4 будут курсировать по маршруту до проведения конкурса по выбору нового перевозчика.

 

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