Участников Великой Отечественной войны предложили освободить от коммунальных платежей

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий освобождение участников ВОВ от коммунальных платежей. Инициатива принадлежит депутату от партии ЛДПР Андрею Кузьмину, сообщается на сайте органа власти.

Согласно документу, для участников Великой Отечественной войны следует отменить плату за пользование, содержание и коммунальный ремонт жилья, а также от платы за коммунальные услуги, в том числе воду, электричество и газ.

В пояснительной записке Кузьмин уточняет, что инициатива связана с предстоящей 75-ой годовщиной со дня окончания войны и необходимостью отдать дань уважения всем оставшимся в живых ее участникам. На сегодняшний день законопроект находится на стадии регистрации.