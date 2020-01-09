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Фото pixabay.com

Участников Великой Отечественной войны предложили освободить от коммунальных платежей

Cегодня, 21:01 879 3 Автор: prokazan.ru

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий освобождение участников ВОВ от коммунальных платежей. Инициатива принадлежит депутату от партии ЛДПР Андрею Кузьмину, сообщается на сайте органа власти.

Согласно документу, для участников Великой Отечественной войны следует отменить плату за пользование, содержание и коммунальный ремонт жилья, а также от платы за коммунальные услуги, в том числе воду, электричество и газ.

В пояснительной записке Кузьмин уточняет, что инициатива связана с предстоящей 75-ой годовщиной со дня окончания войны и необходимостью отдать дань уважения всем оставшимся в живых ее участникам. На сегодняшний день законопроект находится на стадии регистрации.

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комментарии

Горожанин
1
09 января 2020
21:25
Это надо было ещё в начале 90-х принять, а сейчас детей участников ВОВ надо освобождать от уплаты ЖКХ.
тимур
0
09 января 2020
21:32
былобы хорошо
Нечто
0
09 января 2020
21:42
Да??? А коммуналку переложить на соседей? Платить обязаны все! Лучше им повысить в разы пенсии, чтоб это были стоящие пенсии, а не кутарки которые они не заслужили!
Шемшир
0
09 января 2020
22:08
Естественно, с соседей. Этот паяц не указал же откуда УК будет компенсировать этот аттракцион невиданной щедрости. Да и вообще легко каждый год осыпать подарками 10000 человек на страну при этом отнимая индексацию у всех работающих и наполняя карманы разницей.
В ответ на комментарий пользователя
Да??? А коммуналку переложить на соседей? Платить обязаны все! Лучше им повысить в разы пенсии, чтоб это были стоящие пенсии, а не кутарки которые они не заслужили!
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Шемшир
0
09 января 2020
22:13
А вообще эта политика называется "разделяй и властвyй". Раздавая подачки отдельным категориям населения страны (ветеранам, военным, бюджетникам) его искусственно стравливают между собой дабы отвлечь внимание от правящего класса греющего ручонки...

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