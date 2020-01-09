Лобовое столкновение машин в Лаишевском районе унесло две жизни

В МВД РТ обнародовали подробности аварии с двумя "Шкодами" под Лаишево, произошедшей накануне.

По данным ведомства, в результате ДТП погибли два человека: 53-летняя пассажирка "Шкоды Рапид" и 23-летняя пассажирка второго автомобиля "Шкода". Обеих пострадавших после ДТП госпитализировали, они скончались в больнице. Кроме того, переломы различных частей тела получили водитель и 4 пассажира «Шкоды» – 2 девушки 1994 года рождения, молодой человек 1992 года рождения.

Напомним, что авария произошла 8 января в 13.30 на 39 км автодороги "Казань – Оренбург". 54-летний житель Лениногорска, управляя автомобилем «Шкода Рапид», двигаясь со стороны Казани в направлении Оренбурга, по предварительным данным, не убедился, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, выехал на "встречку" и врезался в автомобиль «Шкода» под управлением 27-летнего жителя Чистополя, который после столкновения совершил съезд в кювет.