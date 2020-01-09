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«Как помочь?»: казанцы обсуждают, что делать с обнаруженным на улице человеком «в неадеквате»

Cегодня, 12:16 553 0 Автор: prokazan.ru

В социальных сетях казанцы обсуждают видеозапись, опубликованную одним из пользователей. На кадрах видно, что гражданин качается, сидя на снегу, и издает нечленораздельные звуки.

"На Бигичева ночью был замечен данный человек, что делать в такой ситуации? Как помочь ему?" - задается вопросом автор, пожелавший остаться анонимным.

Мнения комментаторов в данной ситуации разделились. 

"Скорую вызвать и спасти парня.Люди будьте добре"
"Скорую. Мимо пройти нельзя - если окочуриться, будет статья за оставление в опасности. Или как там она называется...."
"да ладно! Будут сажать всех, кто прошел мимо этого наркоши и не позвонил на 112?"
"Не сажают за такое прохожих. И не откинется он. Скорая в машину его не возьмет, ибо агрессивный, а полиция всех торчков знает и парой вопросов ему мозги прочистит. Это я вам как врач скорой говорю." - спорят горожане в соцсетях.

Другие пользователи считают, что нужно оставить героя видеоролика и ему подобных один на один с их состоянием:

"Скорую вызовешь-поставят на учёт. Если двигается- все норм, потом отпустит"
"Никак, просто иди дальше... Это не твое дело"
"Вот скорой делать *** с неадекватами возиться. Он там пол машины разнесет. А в скорой и только девушки бывают в бригаде. *** скорую отвлекать на этот биомусор. Вон взять за капюшон и оттащить на проезжую часть. И оставить там." - категорично заявляют комментаторы.

Отметим, что при вызове скорой на состояния, вызванные воздействием токсичных, ядовитых и психотропных веществ медики обязаны передать данные  в полицию.

А как бы вы поступили в подобной ситуации?

 


 

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