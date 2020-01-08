В Казани пьяный водитель устроил ДТП

7 января в Казани на пересечении улиц Татарстан и Нариманова произошло ДТП.

Пьяный мужчина за рулем "Лады", двигаясь задним ходом, врезался в автомобиль Gentra. После этого неадекватный нарушитель отъехал на несколько сотен метров вперед, вышел из машины и попытался скрыться. Второй участник аварии решил догнать нарушителя, однако водитель "Лады" напал на него с кулаками.

Инспекторы ГИБДД надели на разбушевавшегося нарушителя наручники и доставили его в полицию.

Мужчине грозит лишение прав.