Под Казанью прошел первый Рождественский фестиваль

7 января в Лаишевском районе Татарстана прошел первый Рождественский фестиваль. На праздник русской культуры в село Никольское съехались более 2,5 тысяч гостей, как сообщила пресс-служба Лаишевского района РТ.

На фестивале со своими программами выступили творческие коллективы Татарстана, состоялся мастер-класс по приготовлению хлеба и блинов и мастер-класс по росписи имбирных пряников.



Гости праздника могли отведать исконно русские яства, узнать историю рождения Иисуса Христа, покататься на горках, поучаствовать в старорусских забавах.