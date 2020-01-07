В Казани пройдёт открытая тренировка по керлингу на открытом воздухе

В храмах Казани сегодня пройдут рождественские богослужения. Тем временем в полдень, парки города тоже наполнятся активной программой. На бульваре «Белые цветы» запланирован мастер-класс «Мастерская Деда Мороза», а в парке им. Урицкого - театральное представление «Сладкое королевство». Это же представление, но уже в 16.00 покажут в парке «Сосновая роща».

Одно из самых интересных мероприятий пройдёт в парке «Черное озеро», именно здесь состоится открытая тренировка по керлингу, начало в 17.00.

Ещё в это же время праздничные программы начнутся в парке по ул. Мира и у Центра семьи «Казан».