Татарстан будет выплачивать 9000 рублей ежемесячно за рождение первенца

С 2020 года в Татарстане семьи с первенцами ежемесячно будут получать по 9 тысяч 373 рубля до достижения ребенком 3-летнего возраста. Поддержку получат семьи с доходом не более 60 510 рублей на семью из трех человек. Об этом сообщила глава минтруда РТ Эльмира Зарипова.

«Выплаты получат семьи при рождении первых детей, если их доходы не достигают двух прожиточных минимумов, или 60 тысяч 510 рублей на семью из трех человек»

Программа по выплате ежемесячного пособия при рождении первых детей проводится в стране с 2018 года. В конце ушедшего года эту выплату в республике получали около 10 тысяч человек.