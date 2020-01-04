Восьмилетняя модель из Татарстана помогает сиротам найти родителей

Восьмилетняя Зоя Кукушкина из Татарстана стала моделью и занялась благотворительностью. "Самый юный посол благотворительности" - так девочка называет себя в "Инстаграме". Заработанные деньги она направляет на создание видеоанкет для детей-сирот, чтобы помочь им найти родителей.

Сама Зоя также была сиротой, она жила в детдоме в Кемеровской области до того, как ее удочерила семья из Татарстана. Именно видеоанкета, как сообщается в аккаунте Зои, помогла ей найти новую семью, теперь юная модель проживает в Заинске. Позже девочку заметили представители модельного бизнеса и стали приглашать на съемки.

Благодаря стараниям Зои удалось собрать почти 600 000 рублей, снять более 250 видео анкет про детей сирот, 40 из которых уже нашли своих новых родителей.