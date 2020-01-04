Восьмилетняя модель из Татарстана помогает сиротам найти родителей

Восьмилетняя Зоя Кукушкина из Татарстана стала моделью и занялась благотворительностью. "Самый юный посол благотворительности" - так девочка называет себя в "Инстаграме". Заработанные деньги она направляет на создание видеоанкет для детей-сирот, чтобы помочь им найти родителей.
Сама Зоя также была сиротой, она жила в детдоме в Кемеровской области до того, как ее удочерила семья из Татарстана. Именно видеоанкета, как сообщается в аккаунте Зои, помогла ей найти новую семью, теперь юная модель проживает в Заинске. Позже девочку заметили представители модельного бизнеса и стали приглашать на съемки.
Благодаря стараниям Зои удалось собрать почти 600 000 рублей, снять более 250 видео анкет про детей сирот, 40 из которых уже нашли своих новых родителей.
#repost @michaelkomlev Говорят, что под новый год с каждым из нас случаются чудеса. Они действительно случаются, если в них верить всем сердцем. Вместе с Сергеем Безруковым и Зоей Кукушкиной мы сняли новогоднюю сказку «Роза добра». Эта история про волшебство маленькой девочки, которой снятся сны. В них дети, у которых нет мамы и папы. Зоя оказывается в сказочном лесу, прикасается к игрушкам розой и шепчет: «Пожалуйста, я так хочу, чтобы у всех деток были родители». Происходит настоящее чудо, дети оказываются в семье, готовятся к встрече Нового года. Зоя Кукушкина живет в г. Заинске. Ей всего 8 лет, но за свою жизнь она сделала очень многое. Первые 4 года Зоя провела в детском доме. Сегодня она известная модель, дизайнер и самый юный посол в истории благотворительности. Благодаря стараниям Зои удалось собрать почти 600 000 рублей, снять более 250 видео анкет про детей сирот, 40 из которых уже нашли своих новых родителей. Благодарим команду проекта, которая создавала волшебство абсолютно бесплатно. В главных ролях: Сергей Безруков Зоя Кукушкина Елизавета Ольховая Рустам Злобин Ярослав Петров В эпизодах: Семьи Юлии Канышевой, Ники Злобиной, Светланы Билюшовой Режиссер Михаил Комлев Сценарий Анна Ожерельева, Михаил Комлев Композитор Вольфганг Миттендорфер (Германия) Продюсер Михаил Комлев, Татьяна Кукушкина Оператор — постановщик Сергей Виноградов Оператор Сергей Сулим Режиссер монтажа Вера Кузнецова Художник по костюмам Каспарова Алиса Художник по гриму Митлина Лилия Верьте в чудеса! Живите сердцем! Берегите родных, близких и не проходите мимо тех, кто нуждается в вашей помощи. С наступающим Новым годом и Рождеством!»
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