Шестеро несовершеннолетних парней ограбили мужчину в Приволжском районе

2 января около полуночи в Приволжском районе мужчину ограбили шестеро подростков. Они, применив физическую силу, отобрали у мужчины смартфон.

После происшествия мужчина обратился к патрульному экипажу вневедомственной охраны. В скором времени сотрудники Росгвардии задержали одного 17-летнего, двоих 13-летних и троих 15-летних парней, подходящих под приметы, описанные мужчиной.

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.